Подарки любимому городу

Праздничная программа, посвященная 922-летию Рязани, продлится три дня

«Около 50 событий на различных площадках ожидает рязанцев», – отметила на пресс-конференции заместитель главы администрации города Лариса Крохалева.

Улицы Почтовая и Новоселов, площадь Победы и ЦПКиО, Ореховое озеро и Центральный спортивный комплекс… Праздничная карта настолько разнообразна, что выбрать для себя маршрут смогут киноманы и спортсмены, любители дворовой песни и ценители ретроавтомобилей, «фанаты» ВДВ и туристы, любящие открывать незнакомые страницы истории.

Любимому городу уже подарили подарки и продолжают дарить известные компании и предприниматели. Благодаря им Рязань встречает свой 922-й день рождения с новыми зелеными территориями, цветниками, парками и игровыми площадками. Есть и такие необычные презенты, как кабинет химии для школы и машина скорой помощи марки «Мерседес» для ОКБ.

В пятницу по красной ковровой дорожке на площади Театральной пройдут известные рязанские труженики, награжденные медалями, почетными грамотами и удостоенные звания «Почетный гражданин города Рязани».

Подробнее с культурной афишей праздника журналистов познакомила начальник управления культуры городской администрации Евгения Власова. Среди интересных событий – открытие «Фотодома» на ул. Почтовой, 58 (28 июля, 14.00) – здесь будут залы для проведения фотовыставок и отдельная галерея выдающегося фотохудожника Рязани Евгения Николаевича Каширина; фестиваль ретроавтомобилей в ЦПКиО (30 июля, 12 часов, вход со стороны ул. Пушкина), где встретятся более 60 машин с 1957-го по 75-й годы выпуска; международный фестиваль уличного кино (29 июля; летняя эстрада КДЦ «Октябрь», 19.00), проводимый по инициативе молодых режиссеров из Екатеринбурга. Вместе со своими коллегами из других областей они покажут новинки короткометражного авторского кино. Необыкновенно зрелищной обещает быть площадка «Рязанское подворье» в ЦПКиО 30 июля. Здесь воссоздадут в миниатюре все самые известные туристические фестивали региона. Можно будет пообщаться и с кузнецами, и с ратниками, каждый год сражающимися в августе на реке Воже, отведать разносолов и деликатесов. Подробную афишу фестиваля смотрите на нашем сайте rv-ryazan.ru.

Отмечать 87-ю годовщину со дня образования российских ВДВ будут два дня. 29 июля в 11 ч. на ЦСК рязанские десантники продемонстрируют свою боевую выучку, приемы владения оружием и рукопашного боя, прыжки с парашютом. В этот день можно будет бесплатно посетить музей ВДВ. Программа, посвященная Дню десантника, 2 августа стартует в 11.00 на площади Победы. Действие развернется не только на земле, но и в небе.

Среди почетных гостей праздничных торжеств будут и делегации городов-побратимов из Италии и Болгарии. Ну а вечером зрителей порадуют звезды – «Хор Турецкого» (пл. Победы, 19.00, 28 июля) и Александр Маршал (пл. Победы, 19.00, 29 июля).

В воскресенье небо над Рязанью раскрасят огни фейерверка (22.00).