Вести районов

МИХАЙЛОВ. В селе Грязное прошло областное совещание, на котором обсуждались итоги грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. В одиннадцати проектах, подготовленных инициативными группами сельских поселений Александро-Невского, Скопинского и Михайловского районов, – конкретные предложения по строительству спортивных, хоккейных и детских игровых площадок. Просчитана и их стоимость, максимальный размер выделяемых грантами средств в пределах 2 миллионов рублей, что составляет 60% от общей сметы проекта, остальное – средства сельских поселений, добровольные вклады граждан и юридических лиц. Совещание провел министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов.

ПИТЕЛИНО. Праздник «Живи, моя деревня» прошел в селе Потапьево. На праздничном гуляньи гостями были не только жители Потапьева, но и окрестных сел. По сложившейся традиции в этот день чествовали людей, внесших особый вклад в развитие и процветание села. Среди них – старейшая жительница села Надежда Дмитриевна Фомина, ей исполнилось 93 года. Всю жизнь она проработала бухгалтером, имеет звание «Ветеран труда». Особых слов поздравлений и пожеланий удостоились многодетные матери. Для всех собравшихся звучали любимые песни в исполнении самодеятельных артистов, жителям села вручались памятные подарки, почетные грамоты и благодарности от главы районной администрации, отдела культуры, главы сельского поселения.

САРАИ. Руководители сельхозпредприятий района вместе с главой администрации Виктором Воронковым, начальником отдела сельского хозяйства Юрием Литвиновым и главным специалистом отдела земледелия и растениеводства областного минсельхоза Михаилом Шаблиным в преддверии уборочной страды, чтобы дать оценку качеству выращенного урожая, находящегося пока на корню, объехали поля нескольких хозяйств. На итоговом совещании Виктор Воронков отметил, что труд земледельцев налицо и виды на урожай очень хорошие. Однако сроки уборочной страды передвинулись, поэтому, судя по состоянию зерновых культур, к обмолоту планируют приступить в первой декаде августа.

СПАС-КЛЕПИКИ. В центре села Гришино благодаря администрации Бусаевского сельского поселения появилась новая дет-ская площадка. Из местного бюджета на нее было затрачено около 90 тысяч рублей. Как рассказала глава поселения Татьяна Гвоздева, летом в селе, как во многих других деревнях района, количество жителей увеличивается в несколько раз за счет приезжих. Много и детей, которым нужно где-то играть и гулять. На новой площадке появилась горка, два вида качелей и карусель. Здесь же поставили и скамейку для родителей. Территорию вокруг детской площадки привели в порядок и сами жители, и гости поселения. Посадили вокруг можжевельник, елочки и сирень, установили урну для мусора. Теперь летний досуг у детей будет интереснее.