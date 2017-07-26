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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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На территории Рязанской области изменились правила розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции

09:00 / Актуально
Об изменениях информирует министерство экономического развития и торговли региона

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ с 12 июля 2017 года на территории Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 90 суток розничную торговлю спиртосодержащими пищевыми добавками, непищевой продукцией и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции. Исключение составляют стеклоомывающие жидкости, нежидкие спиртосодержащие товары, а также спиртосодержащая продукция с использованием укупорочных средств.

Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, влечет наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;

• на должностных лиц – от 3 тыс. до 4 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;

• на юридических лиц от 30 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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