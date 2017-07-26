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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Более 6 тонн овощей и 4 тонн ягод продали сельхозтоваропроизводители на ярмарках выходного дня в Рязани

09:06 / Экономика
Свою продукцию в минувшую субботу представили 176 местных товаропроизводителей на 271 торговом месте

Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия на ярмарку привезли для реализации 44 участника, реализовано около 10,3 тонны продукции. Молока и молочных продуктов 35 производителей реализовано 13,6 тонны. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 19 производителей, продано 7 тонн. Плодоовощную продукцию представляли 28 участников, продано более 6 тонн овощей и 4,2 тонны ягод. Большой выбор свежей зелени и овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы. Медом торговали 15 фермерских и личных подсобных хозяйств, реализовано более 450 кг продукции.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30) и ТК «Березовый» (ул. Гоголя, д.35 Б).

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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