Около 3 500 рязанцев приняли участие в праздновании «Фестивального лета»

Культурно-массовые события проекта «Фестивальное лето» собрали в минувшие выходные около 3 500 жителей и гостей Рязани. Такие данные приводит управление культуры по итогам «Встреч на Почтовой» и «Воскресного вечера в парке», где 21 и 23 июля состоялся праздник сладостей «Свежее настроение» и концерт победителя городского фестиваля вокально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка» коллектива ВИА «006», соответственно. «Арт-субботник» не состоялся из-за ненастной погоды, информирует сайт администрации Рязани.