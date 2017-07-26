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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Около 3 500 рязанцев приняли участие в праздновании «Фестивального лета»

09:13 / Культура
Около 3 500 рязанцев приняли участие в праздновании «Фестивального лета»

Культурно-массовые события проекта «Фестивальное лето» собрали в минувшие выходные около 3 500 жителей и гостей Рязани. Такие данные приводит управление культуры по итогам «Встреч на Почтовой» и «Воскресного вечера в парке», где 21 и 23 июля состоялся праздник сладостей «Свежее настроение» и концерт победителя городского фестиваля вокально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка» коллектива ВИА «006», соответственно. «Арт-субботник» не состоялся из-за ненастной погоды, информирует сайт администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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