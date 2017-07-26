Ремонт теплосетей и плановую профилактику оборудования проводят рязанские коммунальщики в преддверии отопительного сезона

О ходе подготовки к отопительному сезону в Рязани в зоне обслуживания МУП «РМПТС» рассказал главный инженер предприятия Дмитрий Устинов. По его словам, ремонт и профилактические мероприятия проводятся в плановом режиме, конкурсы на поставку оборудования и материалов проведены своевременно, подрядные организации так же определены и задействованы в проведении ремонтно-профилактических работ.

В настоящее время из 69 котельных, осуществляющих теплоснабжение в зоне РМПТС, готовы к эксплуатации в очередной отопительный период более половины. В центральных тепловых пунктах (ЦТП) профилактический ремонт завершен в 111 ЦТП из 127. В рабочем режиме продолжается профилактика насосного оборудования, электрооборудования, комплектно-распределительных и частотно-распределительных устройств.

Капитальный ремонт теплотрасс с заменой трубопровода выполнен на участке длиной 3 539 метров. Для продления срока службы, повышения надежности и уменьшения тепловых потерь на трубопроводах проводится ремонт тепловой изоляции: на данный момент от планового объема работы выполнены более чем на 70 процентов. В рамках этих работ сотрудники МУП «РМПТС» восстановили благоустройство асфальтового покрытия на площади более 7 тыс. кв. м.

По информации МУП «РМПТС», основные силы и средства предприятие направляет на проведение гидравлических испытаний тепловых сетей. Эти работы позволяют выявить наиболее проблемные участки и своевременно устранить причины возможных порывов. Так, по итогам таких испытаний на магистральных сетях, на сегодняшний день удалось выявить 134 повреждения, из них уже устранено 95. При опрессовке квартальных сетей выявлено 233 повреждения, 129 из которых так же уже устранены.

Во исполнение поручения главы администрации, срок отключения систем горячего водоснабжения для проведения гидравлических испытаний и проверки запорно-регулирующей арматуры на прочность не должен превышать 14 суток. В случае, если в ходе гидравлических испытаний энергетики обнаруживают повреждения тепловой сети, то сроки работ могут продлеваться, о чем жильцов информируют.

Источник: сайт администрации Рязани