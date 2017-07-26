На Кремлевском валу в Рязани полностью восстановлен канализационный коллектор

Как информируют в управлении энергетики и ЖКХ, 24 июля завершены работы по замене старых канализационных труб и монтажу нового коллектора, проходящего по улице Кремлевский вал протяженностью более 400 метров. Полностью выполнены работы по монтажу смотровых колодцев и камеры переключения в существующий коллектор.

Сегодня подрядная организация планирует произвести переключение стоков в построенный коллектор. Таким образом, весь участок улицы Кремлевский вал готовится для работ по благоустройству и укладке асфальта.

При этом, как поясняют в управлении, на первом участке, протяженностью 150 метров – от пересечения ул. Лево-Лыбедской с Кремлевским валом до д. 2 по ул. Кремлевский вал, – уже приступили к укладке первого слоя асфальтового покрытия.

Источник: сайт администрации Рязани