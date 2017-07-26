Дорогу на пересечении улиц Матросова и Ломоносова в Рязани приведут в порядок до конца текущей недели

Представители городской власти встретились с жителями дома №5/7 по улице Матросова и обсудили пути решения существующих проблем

Выездное совещание состоялось вчера во исполнение поручения главы администрации Рязани Олега Булекова, данного в ходе личного приема главы региона Николая Любимова

В обсуждении вопроса, волнующего горожан, приняли участие начальник управления благоустройства Рязани Владимир Луканцов и префект Октябрьского района Александр Селиванов. На месте совместно с гражданами был определен перечень первоочередных работ по повышению дорожной безопасности на пересечении улиц Матросова и Ломоносова, а также сроки их реализации.

По словам Владимира Луканцова, работа по улучшению ситуации на этом участке дороги уже начата. В частности, обустроены подходы к будущему пешеходному переходу. До конца текущей недели на пересечении улиц Матросова и Ломоносова будет выполнена заделка выбоин, обустроен непосредственно пешеходный переход, нанесена дорожная разметка, установлены соответствующие дорожные знаки.

По просьбе жителей дома №5/7 по улице Матросова в ближайшие дни планируется отремонтировать тротуар вдоль дома, ведущий к переходу, окосить траву на прилегающих газонах, которая снижает видимость при маневре автомобилистов на повороте, заменить фонари наружного освещения.

Источник: сайт администрации Рязани