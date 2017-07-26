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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Рязанка Дарья Фролова выиграла грант на всероссийском форуме «Таврида»

09:43 / Общество
Ее проект называется «Культурная монополия». Он нацелен на обучение молодых библиотекарей области проектной деятельности с помощью разработанной имитационной игры

Сегодня на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» — 2017 завершилась третья смена — «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари».

На официальном закрытии смены состоялось вручение 19 рекомендационных сертификатов на получение грантов «Конвейера проектов», сумма которых в этом году составила 100, 200 и 300 тысяч рублей. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено более 100 идей.

Как сообщили в пресс-службе форума, среди победителей – Дарья Фролова. «Игра представляет собой получение теоретических, а главное практических навыков проектной деятельности. Молодые библиотекари будут учиться ведению проектов от идеи к реализации, научатся взаимодействовать с коллегами, спонсорами, волонтёрами и другими участниками проекта. Научатся придумывать и реализовывать проекты», - поделилась Дарья.

Напомним, что в этом году форум разделен на 8 тематических смен и объединит более 3000 молодых людей из всех регионов страны.

Организаторы Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 года – Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи «Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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