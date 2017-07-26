У абитуриентов РГУ в Рязани остался последний день для подачи документов на бюджет по результатам ЕГЭ

26 июля – последний день подачи документов у абитуриентов РГУ имени С.А. Есенина, поступающих на направления подготовки бакалавриата на бюджет только по результатам ЕГЭ

Срок подачи заявлений уже завершился у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, на очную и очно-заочную (бюджет) формы обучения. У абитуриентов, планирующих обучаться очно и очно-заочно на внебюджетной основе, приём документов продлится до 12 августа. В приёмной комиссии РГУ имени С.А. Есенина до 15 августа ждут лиц, поступающих на программы магистратуры, сообщает сайт вуза.

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