06:12 МСК
Среда
26 / 07 / 2017
Выпуск № 134 (5421)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
123

Сегодня вечером рязанцев приглашают на субботник

10:32 / Общество
Сбор желающих провести уборку в парке имени Ю.А. Гагарина – сегодня в 18.30 у ДК «Приокский»
Сегодня вечером рязанцев приглашают на субботник

Администрация Рязани приглашает всех желающих поучаствовать в благоустройстве парка и помочь сделать его красивым. На территории парка уже открыли парковку для велосипедов и обустроили велодорожку.

Благоустройство территории парка продолжается, в этой работе могут поучаствовать все желающие.

Фото с сайта erarzn.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Жительницу Рязани подозревают в нарушении миграционного законодательства

За сутки в Рязанской области совершено 18 краж

Рязанка Дарья Фролова выиграла грант на всероссийском форуме «Таврида»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:49
Вопросы повышения качества социальных услуг населению обсуждали на заседании правительства Рязанской области
18:39
В Рязани открыли новую линию производства
18:34
В Рязанской области обсудят проблемы охраны культурного и природного наследия
18:31
Сегодня в Рязанской области врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели 185 человек
18:29
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области приглашает на свой День рождения
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы