Сегодня вечером рязанцев приглашают на субботник

Сбор желающих провести уборку в парке имени Ю.А. Гагарина – сегодня в 18.30 у ДК «Приокский»

Администрация Рязани приглашает всех желающих поучаствовать в благоустройстве парка и помочь сделать его красивым. На территории парка уже открыли парковку для велосипедов и обустроили велодорожку.

Благоустройство территории парка продолжается, в этой работе могут поучаствовать все желающие.

Фото с сайта erarzn.ru