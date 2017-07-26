Сегодня вечером рязанцев приглашают на субботник
Сбор желающих провести уборку в парке имени Ю.А. Гагарина – сегодня в 18.30 у ДК «Приокский»
Администрация Рязани приглашает всех желающих поучаствовать в благоустройстве парка и помочь сделать его красивым. На территории парка уже открыли парковку для велосипедов и обустроили велодорожку.
Благоустройство территории парка продолжается, в этой работе могут поучаствовать все желающие.
Фото с сайта erarzn.ru
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