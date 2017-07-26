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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязанской области виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия

10:41 / Общество

Вчера в 11 часов утра в Сараевском районе на 23-м километре дороги р.п. Сараи – п.Красная Вершина 39-летний местный житель, двигаясь на незарегистрированном в установленном порядке автомобиле ВАЗ-2107, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, который ехал во встречном направлении.

В результате травмы получила женщина – пассажирка «Жигулей». Водитель, пытаясь избежать ответственности за ДТП, покинул место происшествия. В ходе оперативно-розыскной работы мужчину нашли по месту жительства с признаками алкогольного опьянения. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,554 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

В соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, сообщает регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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