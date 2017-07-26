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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязани произошло ДТП с участием пьяного мотоциклиста

10:46 / Происшествия

Вчера в Рязани у дома 4 на улице Пирогова мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, движущемуся со встречного направления. В результате произошло столкновение. Травму ноги получил 29-летний мотоциклист.

Полицейские установили, что парень на мотоцикле не имел права управления мотоциклом, который не зарегистрирован в установленном порядке. Кроме этого, у парня были признаки опьянения. Мотоциклиста доставили на стационарный пост ДПС, где предположения сотрудников полиции подтвердились. Прибор показал 0,978 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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