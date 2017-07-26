В Рязани произошло ДТП с участием пьяного мотоциклиста

Вчера в Рязани у дома 4 на улице Пирогова мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, движущемуся со встречного направления. В результате произошло столкновение. Травму ноги получил 29-летний мотоциклист.

Полицейские установили, что парень на мотоцикле не имел права управления мотоциклом, который не зарегистрирован в установленном порядке. Кроме этого, у парня были признаки опьянения. Мотоциклиста доставили на стационарный пост ДПС, где предположения сотрудников полиции подтвердились. Прибор показал 0,978 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, сообщает сайт регионального УМВД России.