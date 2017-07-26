На дорогах Рязанской области выявлено более ста технически неисправных автобусов и маршруток

Они перевозили пассажиров

На дорогах области за несколько дней профилактической проверки «Автобус» сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 1231 автобус и маршрутное такси, из них 562 по междугородним маршрутам и 669 по городским. Было выявлено 340 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, в том числе 138 по междугородним маршрутам и 194 по городским. К административной ответственности привлечено 12 должностных лиц и 2 юридических лица.

Выявлено 102 технически неисправных автобуса и маршрутных такси, из них один автобус, в конструкцию которого неправомерно внесены изменения, 10 транспортных средств не оборудованы тахографом.

Выявлено 108 недостатков в организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения, а именно управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена; 30 – нарушений, связанных с перевозкой пассажиров; 65 – управляли пассажирским транспортом без включенного ближнего света фар; 4 – не зарегистрированы в установленном порядке; 11 – нарушений требований знаков или дорожной разметки, сообщает регионального УМВД России.