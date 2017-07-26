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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязанской области 10 человек привлечены к ответственности за неуплату административных штрафов

11:14 / Общество

К ответственности за неуплату административных штрафов в срок, установленный Кодексом РФ об административных правонарушениях, с начала года привлечены 10 нарушителей, из них семи – назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок до 20 суток, сообщает сайт администрации Рязани.

Период, отведенный на оплату взыскания, составляет 60 дней. При этом лицо, которому назначено взыскание, имеет право в течение 10-ти суток опротестовать или обжаловать постановление об административном штрафе. По истечении этого периода гражданин обязан оплатить взыскиваемую сумму. В противном случае штраф оплачивается в двойном размере от суммы, которую не внесли своевременно.

Рязанцам напоминают, что за уклонение от административного наказания закон предусматривает определенные санкции. Так, неуплата штрафа влечет за собой дополнительные административные наказания вплоть до ареста до 15 суток либо трудовые работы, но не более 50 часов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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