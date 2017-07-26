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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Шилове начали работать дворовые школы спортивного мастерства по футбольному фристайлу

12:29 / Спорт
В Шилове начали работать дворовые школы спортивного мастерства по футбольному фристайлу

Сотрудники отдела МВД России «Шиловский» выступили с инициативой создать дворовые школы спортивного мастерства по футбольному фристайлу – популярному среди молодежи виду спорта. Проект позволяет решить одну из задач, поставленных главой региона Николаем Любимовым, по популяризации массовых видов спорта. Старт проекту «Месячник дворового спорта как средство борьбы с правонарушениями» был дан на стадионе районного центра.

По словам инициатора проекта помощника начальника МО МВД России «Шиловский» Алексея Рубцова, месячник дворового спорта позволит популяризировать здоровый образ жизни среди детей и подростков, организовать их досуг и стать действенной профилактикой правонарушений.

Двадцать волонтеров из команды «Добрыня» Шиловской ДЮСШ, которая стала серебряным призером Первенства Рязанской области по футболу среди юношей, прошли обучение футбольному фристайлу и готовы заниматься этим видом спорта с дворовыми командами. На первом этапе проект захватит дворовые футбольные команды улиц Стройкова, Юбилейная, Индустриальная, 8 Марта, Исаева, Советская и Рязанская. А 26 августа на центральном стадионе состоится итоговый открытый турнир по дворовому футболу, на котором все желающие смогут показать, чему научились за это время.

Инициаторы обещают, что проект станет долгосрочным и многоцелевым, и надеются, что их пример найдет отклик в других районах региона. Создание дворовых школ спортивного мастерства поможет организовать досуг молодежи на летний сезон и пустить ее энергию в позитивное русло.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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