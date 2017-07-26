В Рязанской области полицейские раскрыли кражу велосипеда

Один из жителей поселка Краснопартизанский Пителинского района «купил» импортный велосипед за очень небольшую цену. Со временем мужчина рассказал знакомым о чудесной покупке. Сведения о подозрительно выгодной сделке попали к сотрудникам полиции.

Разыскав 44-летнего мужчину, полицейские выяснили, что он оказался причастен к краже велосипеда и имеет судимость. Оперативники уголовного розыска установили, что транспортное средство житель поселка похитил у 49-летней местной жительницы. Она оставила велосипед возле дома без присмотра. Женщина надеялась, что злоумышленник покатается и вернет транспортное средство, поэтому не спешила заявлять в полицию о пропаже. Похищенный велосипед сотрудники полиции изъяли, сообщается на сайте регионального УМВД России.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.