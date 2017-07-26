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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязани откроется выставка живописи сирийского художника Низара Сабура

12:44 / Культура
В областном художественном музее им. И.П. Пожалостина 27 июля в 16.00 начнет работу выставка произведений Низара Сабура «Пальмирская икона»

Автор экспозиции – гражданин Сирийской Арабской Республики, родился в 1958 году. Учился в Дамасском университете и в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшее Строгановское. В 1990 г. защитил диссертацию с присвоением научной степени кандидата искусствоведения. В течение последних 25 лет – профессор факультета изобразительного искусства Дамасского университета. С 1976 г. участвует в выставках во всех арабских странах, в России, США, Франции, Германии, Швейцарии, Греции, Китае, Иране и Турции.

Низар Сабур христианин, хорошо знает русский язык, ему близка культура нашего народа, а его трое сыновей живут и учатся в России. На выставке в художественном музее можно будет увидеть тридцать живописных произведений, созданных в последние годы и объединённых в два цикла: «Стены Пальмиры» и «Маалюля», сообщает сайт «Вездекультура».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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