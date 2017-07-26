Маленькие рязанцы смогут изменить внешность с помощью грима

Они на себе испытают, как театральная «краска» помогает вжиться в сценический образ

Профессионалы из Рязанского театра кукол поделятся с юными рязанцами секретами «закулисья» на мастер-классе, который в этот раз будет посвящен театральному гриму. На нем дети узнают о том, что такое театральный грим, какие техники нанесения существуют, а также попробуют себя в качестве гримеров.

Записаться на мастер-класс, который пройдет 27 июля в 16.00, можно по телефону +7 (4912) 778-318 или у администраторов стойки информации в «М5 Молл». Участие в мастер-классе бесплатное. Его продолжительность – 1-1,5 часа.

Театральные мастер-классы проходят на территории выставки «Волшебный мир сказок» – арт-проекта Рязанского театра кукол и торгово-развлекательного центра «М5 Молл», сообщает сайт «Вездекультура».