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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязанской СДЮСШОР «Олимпиец» чествовали победительниц и призерок зонального первенства России по футболу среди девушек

14:37 / Спорт
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязанской СДЮСШОР «Олимпиец» чествовали победительниц и призерок зонального первенства России по футболу среди девушек
Фото: Дмитрий Осинин.

С ними в преддверии финалов первенства России по футболу среди сборных команд субьектов РФ провела встречу министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. Юные рязанки вполне заслужили к себе внимание руководства регионального минспорта. Повод для общения приятный.

В 2017 году в зональном первенстве России по футболу рязанские сборные выступали в четырех возрастных группах: до 13, 15, 17 и 19 лет. Команды девушек до 13, 15 и 17 лет стали победителями зонального этапа, команда девушек до 19 лет – серебряными призерами. Все завоевали право участвовать в финале первенства.

На встрече в СДЮСШОР «Олимпиец» присутствовал главный тренер дублирующего состава женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» и сборных Рязанской области, выступающих в первенстве России по футболу, Владимир Спиридонов. Он рассказал о том, как проходили зональные соревнования первенства России, что предопределило успех рязанских команд, а также об особенностях подготовки к финальному этапу первенства России.

Уже прошли финалы у девушек до 19 лет. Игры состоялись в городе Аша Челябинской области. Рязанки заняли пятое место. Девушки до 15 лет поборются за победу с 28 июля по 6 августа в Салавате (Республика Башкортостан), сборные до 13 и до 17 лет будут играть в Крымске Краснодарского края во второй половине августа.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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