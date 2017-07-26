Жительница Рязанской области незаконно получала пособие в двойном размере

22-летняя жительница Рязанской области с 2014 года находилась в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и жила в Рязани. Однако фактически была зарегистрирована в одном из сел Спасского района, в зоне со льготным социально-экономическим статусом в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, и получала пособие в двойном размере.

За период с июня по ноябрь 2016 года женщина незаконно получила из федерального бюджета более 37 тысяч рублей. Уголовное дело по данному факту находилось в производстве СО УФСБ России по Рязанской области.

По результатам рассмотрения дела жительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей. По гражданскому иску прокурора Спасского района, заявленному в интересах Управления социальной защиты населения области, частично взыскана сумма незаконно полученного пособия в размере 21657,67 рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает сайт прокуратуры области.