В Рязанской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Сергеевич Сизов отметил 90-летие

Заместитель министра социальной защиты населения области Наталья Рогатина поздравила с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Ивана Сергеевича Сизова, вручив поздравительное письмо от Президента и ценные подарки.

Именинник поделился воспоминаниями о своей нелегкой, но интересной жизни. Он родился в Волгоградской области в многодетной семье. Служил на Курильских островах, работал в Туркменистане, где познакомился со своей женой рязанкой, вместе с ней перебрался в Томск, а затем и в Рязань, сообщает сайт министерства социальной защиты населения области.