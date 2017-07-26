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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязанской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Сергеевич Сизов отметил 90-летие

14:47 / Общество

Заместитель министра социальной защиты населения области Наталья Рогатина поздравила с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Ивана Сергеевича Сизова, вручив поздравительное письмо от Президента и ценные подарки.

Именинник поделился воспоминаниями о своей нелегкой, но интересной жизни. Он родился в Волгоградской области в многодетной семье. Служил на Курильских островах, работал в Туркменистане, где познакомился со своей женой рязанкой, вместе с ней перебрался в Томск, а затем и в Рязань, сообщает сайт министерства социальной защиты населения области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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