В следственном изоляторе №2 в Рязанской области прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства

Руководство областной прокуратуры выезжало в следственный изолятор №2 для проведения проверки

Были осмотрены камеры режимного корпуса, помещения столовой, банно-прачечный комбинат, карцерные помещения. Также изучались личные дела содержащихся под стражей лиц, приказы по личному составу и спецконтингенту, дисциплинарной практике.

В ходе проверки было установлено, что должностными лицами следственного изолятора в основном соблюдаются требования ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Однако есть и нарушения ст.ст. 17, 23, 24 Закона, поскольку материально-бытовое обеспечение содержащихся в следственном изоляторе лиц не всегда отвечает предъявляемым требованиям, состояние отдельных камер не соответствует санитарно-гигиеническим и противоэпидемиологическим нормам.

В связи с этим, прокуратурой области в адрес начальника УФСИН России по области внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

В настоящий момент представление находится в стадии рассмотрения, сообщает сайт областной прокуратуры.