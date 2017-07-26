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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Рязанцев приглашают обсудить Концепцию стратегического развития региона до 2030 года.

15:00 / Общество

Обсуждение Концепции стратегического развития региона до 2030 года состоится 26 июля, информирует сайт правительства области. Принять участие в обсуждении приглашаются все желающие.

Обсуждение начнется в 16.00 по адресу: г. Рязань, ул. Мюнстерская, д. 2, конференц-зал гостинично-ресторанного комплекса «Старый город». Начало регистрации в 15.00.

К участию привлечены представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, федеральных и региональных органов государственных структур, общественных и научных организаций, бизнес-сообщества.

Требуется предварительная запись (ФИО, место работы, телефон или адрес электронной почты). Контактные телефоны: 21-75-31, 21-77-86, адрес электронной почты mev@mineconom.rzn.ru.

С презентацией концепции Стратегии можно ознакомиться здесь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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