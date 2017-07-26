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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Обязательства по финансированию завершения строительства жилого дома на Касимовском шоссе в Рязани берет на себя Банк «ФК Открытие»

15:31 / Актуально
Такая договоренность была достигнута на совещании, которое провел глава региона Николай Любимов с руководством ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и руководителями профильных подразделений правительства области по теме реализации Соглашения о сотрудничестве, заключенного 24 июля

Обсуждался план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством области и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», связанный с финансированием инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства в различных сферах экономики и социальной сферы. В частности, развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, кредитования предприятий и организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, развития международного, межрегионального сотрудничества и поддержки экспертной деятельности, взаимодействия с профессиональными медицинскими и образовательными организациями. Были выслушаны предложения отраслевых министерств по конкретным направлениям.

На совещании обсуждалось также текущая ситуация, связанная со вводом в эксплуатацию одного из проблемных объектов жилищного строительства. Речь идет о сроках ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по улице Касимовское шоссе в Рязани (застройщик – ООО «ИСК «Лидер»). В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между правительством области и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банк берет на себя обязательства по финансированию завершения строительства и обеспечению ввода в эксплуатацию жилого дома с магазинами в квартале «Зиловская бровка», расположенного в Рязани на Касимовском шоссе.

Контроль за исполнением глава региона возложил на исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области Андрея Савичева.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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