Рязанцам напоминают об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения

Сотрудники кораблинской Госавтоинспекции провели со службой судебных приставов Рязанской области профилактическую акцию. Она направлена на выявление должников по исполнительным производствам среди водителей транспортных средств.

Как сообщает сайт регионального УМВД России, основная цель – это обеспечить принцип неотвратимости наказания. Штраф за нарушение Правил дорожного движения должен быть оплачен.

Госавтоинспекция региона напоминает, что узнать о неоплаченных штрафах можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, а также на портале Госуслуг.