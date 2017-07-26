06:11 МСК
Среда
26 / 07 / 2017
Выпуск № 134 (5421)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
136

Рязанцам напоминают об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения

15:54 / Актуально

Сотрудники кораблинской Госавтоинспекции провели со службой судебных приставов Рязанской области профилактическую акцию. Она направлена на выявление должников по исполнительным производствам среди водителей транспортных средств.

Как сообщает сайт регионального УМВД России, основная цель – это обеспечить принцип неотвратимости наказания. Штраф за нарушение Правил дорожного движения должен быть оплачен.

Госавтоинспекция региона напоминает, что узнать о неоплаченных штрафах можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, а также на портале Госуслуг.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Обязательства по финансированию завершения строительства жилого дома на Касимовском шоссе в Рязани берет на себя Банк «ФК Открытие»

На дорогах Рязанской области выявлено более ста технически неисправных автобусов и маршруток

У абитуриентов РГУ в Рязани остался последний день для подачи документов на бюджет по результатам ЕГЭ

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:49
Вопросы повышения качества социальных услуг населению обсуждали на заседании правительства Рязанской области
18:39
В Рязани открыли новую линию производства
18:34
В Рязанской области обсудят проблемы охраны культурного и природного наследия
18:31
Сегодня в Рязанской области врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели 185 человек
18:29
Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области приглашает на свой День рождения
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы