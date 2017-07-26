Рязанские судебные приставы за минувшие сутки пополнили казну страны более чем на 2 миллиона рублей

Судебные приставы благодаря применению мер принудительного исполнения, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», взыскали с должников задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Также в принудительном порядке с рязанских должников взысканы долги в рамках исполнительных производств о взыскании административных штрафов на сумму около 1 миллиона рублей.

Как сообщает сайт ведомства, исполнительные производства, по которым задолженности взысканы в полном объеме, окончены фактическим исполнением. Денежные средства перечислены взыскателям и пополнят консолидированный бюджет Российской Федерации.