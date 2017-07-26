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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязанской области определена величина прожиточного минимума за II квартал текущего года

16:39 / Актуально
Сегодня на заседании правительства области министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская представила проект постановления, устанавливающий величину прожиточного минимума за II квартал 2017 года

Согласно проекту, на душу населения она составила 9366 руб., для трудоспособного населения – 10139 руб., для пенсионеров – 7806 руб., для детей – 9215 руб. В среднем величина прожиточного минимума по сравнению с I кварталом увеличилась на 5,33 процента. Это связано с ростом цен на отдельные продукты питания, а также незначительным увеличением индексов потребительских цен на услуги и непродовольственные товары.

Величина прожиточного минимума применяется в качестве критерия оценки уровня жизни населения области при разработке и реализации региональных и социальных программ, оказании социальной помощи малоимущим гражданам, формировании областного бюджета, сообщает сайт регионального министерства труда и занятости населения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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