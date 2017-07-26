Свыше 20 сотрудников следственного управления Рязанской области получили награды в профессиональный праздник

Торжество, в котором приняли участие работники разных отделов ведомства, состоялось в Музыкальном театре. Руководитель СУ СК РФ по Рязанской области, генерал-майор юстиции Владимир Махлейдт обратился к подчиненным с приветственным словом. Он напомнил, что следственная канцелярия была образована еще 300 лет назад по указу императора Петра I. Защитой прав граждан следователи занимаются по сей день. Как отметил Владимир Владимирович, только за первое полугодие 2017 года в производстве в следственном управлении находилось 735 дел, и расследование более чем половины из них завершено, а материалы переданы в суды.

Награды и грамоты сотрудникам ведомства вручили Владимир Махлейдт, а также временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов, заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов и другие гости. Кроме того, на празднике подвели итоги конкурса журналистских работ, освещающих деятельность регионального Следственного управления. Торжество продолжилось концертом.

День сотрудника органов следствия РФ учрежден постановлением Правительства РФ от 27 августа 2013 года. Дата связана с днем основания следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского – соответствующий именной указ подписал Петр I в 1713 году. 7 сентября 2007 года был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, а с 2011 года СК РФ действует как полностью самостоятельный, независимый орган.