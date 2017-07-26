В Рязанской области в первом полугодии 700 человек трудились на оплачиваемых общественных работах

Их направлял Центр занятости населения

Среди вакансий, на которые трудоустраивались временные работники: социальный работник, кондуктор, упаковщик, продавец, санитарка, подсобный рабочий, дворник. Средняя заработная плата составляла от 8 до 15 тыс. рублей.

Помимо заработной платы участники общественных работ ежемесячно получают материальную поддержку от Центра занятости населения – 1700 руб. за полный отработанный месяц. Время, в течение которого гражданин принимает участие в оплачиваемых общественных работах, не прерывает трудового стажа и засчитывается в страховой стаж, учитываемый при определении права на трудовую пенсию, сообщает сайт министерства труда и занятости населения области.