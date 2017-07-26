В Рязанской области водитель мотоцикла, пытаясь избежать встречи с полицейскими, потерял равновесие и упал на дорогу

В селе Кораблино Рязанского района 48-летний житель управлял мотоциклом «Стелс»

Увидев, что на дороге впереди стоят сотрудники ДПС ГИБДД, мотоциклист резко изменил свой маршрут движения, чем привлек внимания инспекторов.

Сотрудники полиции начали преследовать мотоциклиста. После непродолжительной погони водитель мотоцикла, потеряв равновесие на скользкой дороге, упал с транспортного средства. Продолжить путь ему не позволили сотрудники Госавтоинспекции. Как оказалось, у мотоциклиста не было водительского удостоверения соответствующей категории.

Водитель привлечен к административной ответственности по ст.12.7 ч.1 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Мужчине грозит административный штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей, сообщает сайт регионального УМВД России.