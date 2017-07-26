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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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«Узнавай и сохраняй»: в рязанской Солотче читали Паустовского и благоустраивали эко-тропу его имени

17:58 / Экология
Сегодня в поселке Солотча состоялись «Паустовские чтения», приуроченные к 125-летию со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского – выдающегося писателя, любившего Мещерский край и прославлявший его в своих произведениях
«Узнавай и сохраняй»: в рязанской Солотче читали Паустовского и благоустраивали эко-тропу его имени

В этот день члены молодежной администрации города Рязани и волонтерских экологических отрядов, работники муниципальной библиотечной системы не только прочитали знаменитые рассказы автора, но и убрали малую эко-тропу, которую так и называют – «тропа Паустовского».

Приветствуя участников «Паустовских чтений», заместитель главы администрации Ольга Свинцова сказала: «Для рязанцев Солотча – это настоящая жемчужина, уникальное место, в котором сошлось несколько пластов истории и культуры, жизни великих творческих людей мирового значения. Говоря о Солотче, мы, в первую очередь, вспоминаем имя Константина Паустовского». Она особо подчеркнула, что глава региона Николай Любимов, призывая рязанцев к сохранению культурно-исторического наследия края, инициировал создание особо охраняемой природной территории «Солотча». Предполагается, что она будет включать в себя одноименный поселок и часть территории Рязанского района. «Это очень важный шаг для сохранения бесценных природных богатств нашего края, его культурного наследия», – заявила Ольга Свинцова.

Члены молодежной администрации и экологических волонтерских отрядов провели санитарную очистку 4 км так называемой малой «тропы Паустовского» – лесной дороги, где в свое время любил гулять писатель. Они собрали мусор и привели в порядок зеленые насаждения, произрастающие вдоль тропы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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