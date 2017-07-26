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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязанской области в лагере «Орбита» началась вторая смена для детей сотрудников органов внутренних дел

18:00 / Общество
В Рязанской области в лагере «Орбита» началась вторая смена для детей сотрудников органов внутренних дел

Сегодня в загородный лагерь отдыха, функционирующий на базе реабилитационного центра УМВД России по области «Орбита» недалеко от поселка Кирицы в Спасском районе, отправилась вторая смена отдыхающих. 160 детей сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 7 до 15 лет продолжили сезон отдыха.

Многие ребята побывали в лагере уже не один раз. Полицейские регулярно приезжают к детям в гости с интересными и полезными программами, направленными на пропаганду здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание, изучение правил дорожного движения.

Во второй смене «Орбиты» для ребят, кроме всего прочего, запланированы разнообразные мастер-классы по рукоделию и творчеству, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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