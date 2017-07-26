Рязанский облизбирком открывает «горячую линию» по голосованию не по месту прописки

Об этом сообщил на очередном заседании областной избирательной комиссии заместитель председателя Дмитрий Боков.

Впервые в этом году на выборах губернатора Рязанской области 10 сентября 2017 года граждане, находящиеся в день голосования вне места своего жительства, смогут проголосовать по месту пребывания. Дмитрий Боков напомнил, что прием соответствующих заявлений от избирателей начинается со среды, 26 июля.

– С этого дня граждане могут приходить в территориальные избирательные комиссии, в территориальные отделы МФЦ либо воспользоваться порталом госуслуг, чтобы оформить заявление на включение в список избирателей по месту нахождения. Подать заявление можно как на территории, где вы зарегистрированы, так и на территории, где вы будете находиться в день голосования. С собой надо иметь паспорт, – пояснил Дмитрий Боков.

Он добавил, что с этого же дня в облизбиркоме начнет работать «горячая линия» по приему вопросов от граждан о голосовании по месту нахождения. Телефон, по которому можно звонить: 21-77-56. Работать «горячая линия» будет в будни с 9 до 18 часов, в выходные – с 9 до 17 часов.

Отметим, что указанными способами подачи заявлений гражданин может воспользоваться в период с 26 июля по 4 сентября. В период с 30 августа по 4 сентября избиратели могут обратиться также в участковую комиссию по месту жительства или по месту, где они будут находиться в день голосования. А вот тем, кто принял решение о голосовании по месту пребывания в последний момент, в период с 5 по 9 сентября, заявление можно будет оформить только в участковой комиссии по месту жительства.