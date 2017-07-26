Глава рязанского региона Николай Любимов: «Все маршруты школьных автобусов должны быть отремонтированы к новому учебному году»

Такую задачу поставил сегодня глава региона Николай Любимов на расширенном заседании правительства области

В рамках заседания была заслушана информация министерства образования области о подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году. По словам министра образования Ольги Щетинкиной, работа по подготовке школ и детских садов ведется по нескольким направлениям: контроль за строительством, реконструкцией и текущим ремонтом учреждений образования, работы по обеспечению комплексной безопасности, ремонт дорог, по которым проходят маршруты движения школьных автобусов.

К началу нового учебного года в регионе откроется две новых школы: в микрорайоне Дашково-Песочня на 1100 мест и селе Ильинка Скопинского района на 132 места. Кроме того, за счет средств инвестора ведется реконструкция мосоловской средней общеобразовательной школы. Как отметила Ольга Щетинкина, строительные работы ведутся по графику и к началу нового учебного года будут завершены. По словам министра образования региона, работы по капитальному ремонту ведутся также в 211 объектах образования. Во всех дошкольных учреждениях региона проводятся косметические и текущие ремонтные работы. Более чем в 200 образовательных учреждениях проводятся мероприятия по повышению безопасности.

Одним из важных вопросов подготовки к новому учебному году является организация подвоза обучающихся к месту учебы и обратно. Как отметила Ольга Щетинкина, министерством образования области совместно с региональным минтрансом был разработан перечень дорог, требующих ремонта, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Глава региона Николай Любимов поручил профильным министрам и главам администраций районов области взять на особый контроль вопросы подготовки школ и детских садов к новому учебному году, в том числе и ремонт подъездов к образовательным учреждениям. «Все маршруты школьных автобусов должны быть отремонтированы к новому учебному году. Дорога в школу должна быть безопасной – без выбоин и ям. Все работы необходимо провести в установленные сроки», – подчеркнул Николай Любимов.

На заседании правительства области были также подведены итоги 2016-2017 учебного года. По информации Ольги Щетинкиной, государственную итоговую аттестацию в этом учебном году проходили более 9300 выпускников 9-х классов и более 4200 – 11-х классов. По итогам аттестации 29 выпускников 11-х классов получили стобалльные результаты при сдаче ЕГЭ. Два из них – выпускница пустотинской средней школы Кораблинского района Александра Ижевская и выпускница 43-й школы г. Рязани Кутузова Юлия получили стобалльные результаты по двум предметам. В целом по итогам окончания учебного года 246 выпускников региона подтвердили на государственной итоговой аттестации свои знания и были награждены знаком Губернатора Рязанской области «За успехи в учебе». Министр образования также отметила, что организованный впервые в этом году по инициативе Николая Любимова губернский бал золотых медалистов получил большой положительный отклик среди выпускников.

Николай Любимов поблагодарил педагогическое сообщество региона за успешное окончание учебного года и проведенную государственную аттестацию. Глава региона отметил, что такие мероприятия, как губернский бал в дальнейшем нужно проводить во всех районных центра региона. «Надо посоветоваться с самими выпускниками, предлагать новые формы празднования выпускных вечеров, – сказал глава региона. – Этот день должен быть ярким и запоминающимся для всех».

Кроме того, на заседании правительства области были рассмотрены вопросы прохождения летней оздоровительной кампании. На территории региона уже завершились две смены в детских оздоровительных лагерях, в рамках которых отдохнуло более 19 тысяч детей. Наряду с тематическими сменами работали профильные – для детей, занимающихся спортом и творчеством.

Источник: сайт правительства Рязанской области