Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области приглашает на свой День рождения

29 июля праздник по традиции начнётся с возложения цветов к памятнику поэту на усадьбе родителей С.А. Есенина (в 11.45). Там же в 12.00 с большой праздничной программой выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» Государственного музея-заповедника С.А. Есенина (руководитель заслуженный деятель искусств России Александр Ермаков).

С 14.00 на летней эстраде гостей музея ждёт концерт народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская Душа». Известная певица родилась в селе Волынь Рыбновского района, неподалеку от Константинова, начинала карьеру в Рязанском русском народном хоре у Евгения Попова. И потому особое место в ее творчестве, в репертуаре коллектива «Русская Душа» занимают песни на стихи Сергея Есенина.

В музее поэмы «Анна Снегина» (усадьба Л.И. Кашиной) будут проходить театрализованные экскурсии «Ожившие воспоминания» (начало в 11.00, 12.00, 13.00). Юных гостей и их родителей пригласит музейная программа «Волшебный свет игры» (театр теней) в доме священника И.Я. Смирнова в 15.00 и 16.00, сообщает сайт музея-заповедника.