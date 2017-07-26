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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Сегодня в Рязанской области врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели 185 человек

18:31 / Здоровье

В состав автопоезда, который побывал в селе Ольхи Ухоловского района, вошли специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ.

Во время выезда врачи осмотрели 185 человек, из них 33 ребенка. Пациентам было дано 493 консультации, из них 66 – детям, 4 взрослых и 1 ребенок получили направление на госпитализацию, 22 человека, из них 7 детей – на дальнейшее обследование.

27 июля автопоезд отправится в село Енкаево Кадомского района, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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