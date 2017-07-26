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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязанской области обсудят проблемы охраны культурного и природного наследия

18:34 / Культура

С 27 по 29 июля в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина и историко-культурном, природно-ландшафтном музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» состоится IV Всероссийская научно-практическая конференция «Охрана культурного и природного наследия: современные проблемы и пути их решения». В ней примут участие представители музеев-заповедников и музеев-усадеб, особо охраняемых природных территорий, общественных экологических организаций и других учреждений, связанных с изучением, охраной и восстановлением культурного и природного наследия, а также просто неравнодушные к наследию люди.

В рамках конференции пройдет семинар по вопросам «Реставрация, восстановление и поддержание облика парковых насаждений и исторических ландшафтов» и «Ландшафтный дизайн парков». Участники ознакомятся с экспозициями музеев-заповедников С.А. Есенина и «Усадьба С.Н. Худекова», прогуляются по Ерлинскому парку-дендрарию и посетят музыкальную гостиную «Тайны русского романса», примут участие в праздничных торжествах, посвященных празднованию 52-й годовщине с момента образования Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, сообщает сайт «Музеи Рязанской области».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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