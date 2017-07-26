В Рязани открыли новую линию производства

На заводе «Центртранстехмаш», расположенном в поселке Карцево областного центра, состоялся торжественный пуск многофункциональной линии производства сендвич-панелей, которая повысит производительность завода на 40 процентов и позволит создать дополнительные рабочие места

Открытие новой производственной линии – следствие экономической политики регионального правительства под руководством Николая Любимова, который поставил задачу создать условия для активных инвестиций в промышленный сектор. Глава региона уверен, что за ближайшие три года Рязанская область способна увеличить объем инвестиций как минимум в три раза. Сотрудники предприятия, поддерживая позицию руководителя области, инициировали проект «Развиваем высокотехнологические производства». В его рамках на заводе провели церемонию посвящения новых сотрудников в члены трудового коллектива.

– Новая линия – это увеличение объемов производства, заработной платы сотрудников, благодаря ей мы создаем 45 дополнительных рабочих мест. Торжественное посвящение в члены трудового коллектива – важная часть корпоративной политики, которая повышает заинтересованность заводчан в результате труда, совершенствовании технологий, – рассказал заместитель директора по производству ООО «Центртранстехмаш» Борис Дудин.

Кроме этого, пять лучших сотрудников завода – мастера Павел Николаев, Александр Астахов, Юрий Сеняев, Сергей Кузнецов и Станислав Умаров – были отмечены благодарственными грамотами и памятными подарками.

Инициаторы обещают, что церемония посвящения станет хорошей заводской традицией. Чтобы проводить ее как можно чаще, коллектив продолжит реализацию проекта, направленную на расширение производства и создание новых рабочих мест.