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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В Рязани открыли новую линию производства

18:39 / Экономика
На заводе «Центртранстехмаш», расположенном в поселке Карцево областного центра, состоялся торжественный пуск многофункциональной линии производства сендвич-панелей, которая повысит производительность завода на 40 процентов и позволит создать дополнительные рабочие места
В Рязани открыли новую линию производства

Открытие новой производственной линии – следствие экономической политики регионального правительства под руководством Николая Любимова, который поставил задачу создать условия для активных инвестиций в промышленный сектор. Глава региона уверен, что за ближайшие три года Рязанская область способна увеличить объем инвестиций как минимум в три раза. Сотрудники предприятия, поддерживая позицию руководителя области, инициировали проект «Развиваем высокотехнологические производства». В его рамках на заводе провели церемонию посвящения новых сотрудников в члены трудового коллектива.

– Новая линия – это увеличение объемов производства, заработной платы сотрудников, благодаря ей мы создаем 45 дополнительных рабочих мест. Торжественное посвящение в члены трудового коллектива – важная часть корпоративной политики, которая повышает заинтересованность заводчан в результате труда, совершенствовании технологий, – рассказал заместитель директора по производству ООО «Центртранстехмаш» Борис Дудин.

Кроме этого, пять лучших сотрудников завода – мастера Павел Николаев, Александр Астахов, Юрий Сеняев, Сергей Кузнецов и Станислав Умаров – были отмечены благодарственными грамотами и памятными подарками.

Инициаторы обещают, что церемония посвящения станет хорошей заводской традицией. Чтобы проводить ее как можно чаще, коллектив продолжит реализацию проекта, направленную на расширение производства и создание новых рабочих мест.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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