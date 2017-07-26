Вопросы повышения качества социальных услуг населению обсуждали на заседании правительства Рязанской области

Расширенное заседание правительства области провел сегодня глава региона Николай Любимов

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, депутаты Государственной Думы РФ Елена Митина и Андрей Красов, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, силовых структур, муниципальных образований региона.

Основным вопросом заседания стала реализация плана мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения. О работе проинформировал министр соцзащиты населения области Денис Боков. Он отметил, что в регионе проведена модернизация социальной сферы, активно применяются инновационные и стационарозамещающие технологии, выездные формы работы, эффективно функционируют комплексные центры предоставления соцуслуг, уделяется внимание улучшению условий проживания граждан в стационарах. Вместе с тем, проводится обучение граждан уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья, для пенсионеров создаются клубы по интересам, открываются школы безопасности, университеты третьего возраста, развивается социальный туризм. Одним из важнейших направлений является привлечение негосударственных организаций к предоставлению соцуслуг. На сегодняшний день ими обслуживается около 1200 человек, в 2018 году прогнозируется рост количества людей в 2 раза.

Глава региона Николай Любимов дал поручение развивать формы полустационарного, стационарозамещающего социального обслуживания, а также активнее привлекать к работе некоммерческие организации. Кроме того, должны быть проработаны возможности обучения компьютерной грамотности людей, нуждающихся в уходе и социальной помощи, что позволит им пользоваться государственными и муниципальными услугами через Интернет.

Обращаясь к главам муниципальных образований, глава региона сказал о том, что необходимо повысить эффективность работы по оказанию адресной помощи людям. «Вам, как руководителям муниципальных образований, должно быть хорошо известно кому необходима поддержка в первую очередь: у кого-то забор покосился, крыша начала протекать, а денег нет и нет близких людей, которые могут помочь. К людям в этом отношении надо очень внимательно относиться», – сказал Николай Любимов.

В ходе заседания были также утверждены изменения, которые предусматривают приведение ряда региональных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Источник: сайт правительства Рязанской области