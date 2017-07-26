Решения проблем обманутых рязанских дольщиков должны быть приняты до 1 августа

На заседании правительства области министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов доложил об исполнении поручений главы региона по решению проблемы участников долевого строительства объектов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию. Так, за прошедшую неделю проведены встречи по вопросам достройки дома в мкр. Семчино (ЖК «Аэробус»), дома по ул. Кальная (СК «Вятич») и ЖК «Виктория» на Зиловской бровке. Глава региона Николай Любимов поручил активизировать работу по подготовке конкретных решений по этим объектам. Они должны быть были приняты до 1 августа.
Кроме того, глава региона поручил заместителю председателя правительства области Алексею Тюменеву совместно с рязанским отделением Ассоциации юристов России проработать возможность предоставления для обманутых дольщиков бесплатной юридической помощи. «Люди должны иметь возможность прийти и посоветоваться, получить квалифицированную помощь», – отметил Николай Любимов.
Источник: сайт правительства Рязанской области