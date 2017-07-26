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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Решения проблем обманутых рязанских дольщиков должны быть приняты до 1 августа

20:32 / Власть
Сегодня на расширенном заседании правительства области глава региона Николай Любимов дал соответствующее поручение руководителю профильного министерства

На заседании правительства области министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов доложил об исполнении поручений главы региона по решению проблемы участников долевого строительства объектов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию. Так, за прошедшую неделю проведены встречи по вопросам достройки дома в мкр. Семчино (ЖК «Аэробус»), дома по ул. Кальная (СК «Вятич») и ЖК «Виктория» на Зиловской бровке. Глава региона Николай Любимов поручил активизировать работу по подготовке конкретных решений по этим объектам. Они должны быть были приняты до 1 августа.

Кроме того, глава региона поручил заместителю председателя правительства области Алексею Тюменеву совместно с рязанским отделением Ассоциации юристов России проработать возможность предоставления для обманутых дольщиков бесплатной юридической помощи. «Люди должны иметь возможность прийти и посоветоваться, получить квалифицированную помощь», – отметил Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 июля 2017 года
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