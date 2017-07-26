Рязанские волонтеры примут участие в охране памятников культурного наследия

Соответствующее поручение организовать такую работу дал сегодня на расширенном заседании правительства области глава региона Николай Любимов заместителю председателя правительства области Елене Буняшиной. Речь идет о таких объектах, которые, по тем или иным причинам, не используются. В их числе Дашковская богадельня, Торговые ряды и ряд других.

Обращаясь к руководству Касимовского района, глава региона Николай Любимов сказал о необходимости подключиться к решению вопроса о выполнении Елатомским приборным заводом взятых на себя в 2012 году обязательств. Достигнутая договоренность с предприятием касалась аренды и последующей реконструкции Торговых рядов в Касимове. До настоящего времени завод не выполнил свои обязательства. Здание ветшает, работы по реконструкции не ведутся.

В рамках заседания Николай Любимов также отметил необходимость приведения в порядок памятников знаменитым рязанцам и героям Великой Отечественной войны на территории областного центра. Соответствующее поручение дано главе администрации Рязани Олегу Булекову.

Источник: сайт правительства Рязанской области