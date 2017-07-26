В Рязанской области продолжат совместную с министерством культуры РФ работу по развитию музея Сергея Есенина в Константинове

Сегодня на заседании правительства области глава региона Николай Любимов поручил министру культуры Виталию Попову и руководителю инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олегу Василькину продолжить работу с министерством культуры РФ по вопросам развития музея-заповедника С.А. Есенина в с. Константиново.

Комментируя свое участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по вопросам развития туризма, Николай Любимов отметил, что предложение Рязанской области о проведении на территории региона в 2018 году форума древних городов России было поддержано. Глава региона поручил министру культуры Виталию Попову проработать организационные вопросы. «Это должно быть полезное мероприятие, где участники смогут обсудить проблемы, выработать ряд предложений для федерального центра, поделиться опытом решения разного рода вопросов», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области