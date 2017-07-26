Рязанская область будет участвовать в федеральной программе по ускоренной замене лифтов

Нужно активно включаться в любые федеральные программы, пользоваться федеральной поддержкой. Это позволит нам решить очень дорогостоящие проблемы. И это необходимо для развития региона, – заявил сегодня на расширенном заседании областного правительства глава региона Николай Любимов.

Он поручил министерству ТЭК и ЖКХ региона подготовить заявку на участие в федеральной программе по ускоренной замене лифтов.

Кроме того, министру ТЭК и ЖКХ региона Андрею Горелову совместно с руководителем региональной энергетической комиссии Олегом Голыховым Николай Любимов поручил провести разъяснительную работу с населением по вопросам роста тарифов на услуги ЖКХ.

Еще одно поручение было дано заместителю председателя правительства Алексею Тюменеву и министру по делам территориальных образований и общественных объединений Антону Астафьеву. В ближайшее время им надо будет проработать возможность организации видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями при проведении заседаний регионального правительства. Такая система позволит главам районов дистанционно участвовать в заседаниях. Кроме того, по словам главы региона, доступом к системе видеоконференцсвязи необходимо обеспечить и ключевые объекты социальной сферы в муниципалитетах.

Источник: сайт правительства Рязанской области