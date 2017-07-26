К нему тянулись люди и птицы…

Книга о военном моряке – это всегда повод рассказать о российском флоте

Эту книгу Ильда Николаевна Антошина подарила мне весной. В ней рассказывается о родном и близком ей человеке, военном моряке Эдуарде Петровиче Антошине.

Я с интересом прочитала книгу «Сами мы дороги выбираем», и не только потому, что она сделана с любовью и рассказывает о замечательном человеке. В ней отражена история нашего атомного подводного флота, который в последние годы переживает второе рождение. Так получилось, что судьба Эдуарда Петровича Антошина тесно переплетена с историей именно этого подразделения отечественного Военно-морского флота. В 1952 году он по комсомольскому набору поступил на дизельный факультет Высшего военно-морского инженерного училища в Севастополе. А в 1954 году в училище побывал главнокомандующий ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов, и было принято решение о том, что училище будет готовить офицеров для подводных лодок. На четвертом курсе среди курсантов прошел слух, что для какой-то цели отбирают группу самых умных. Был создан особый класс из 30 человек, который обучали по специальной программе, в его составе оказался и Эдуард Антошин. В 1958 году он окончил военное училище, получил заветный кортик офицера флота. И потом на всю жизнь этот выпуск останется первым набором подготовки советских офицеров-подводников, первым выпуском Севастопольского училища по специальности инженер-механик по обслуживанию ядерных энергетических установок отечественных подводных лодок.

Стоит ли удивляться тому, что Антошину придется осваивать буквально со стапелей Северодвинского судостроительного завода первую серийную атомную подводную лодку «К-33» проекта 658 с баллистическими ракетами. Лодка была сдана флоту 24 декабря 1960 года. Эдуард Петрович участвовал в ее строительстве, пусконаладочных, швартовых, заводских ходовых и государственных испытаниях.

К тому времени офицер флота Эдуард Антошин был уже женат, именно в 1960 году в молодой семье, пережившей все трудности жития на Севере, родился сын. Так случилось, что у семьи возникла необходимость перебраться в среднюю полосу России. Так Эдуард Петрович Антошин становится военным представителем на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Пройдут годы, и он напишет в одной из своих статей: «Ни тогда, ни теперь специалистов для работы в военных представительствах ни одно военно-учебное заведение не готовило и не готовит. Считалось и, вероятно, сейчас считается, что обладающий опытом эксплуатации специалист сумеет без особого труда освоить специфику работы военного представителя на предприятиях промышленности. Это заблуждение. Требуются годы, чтобы из вчерашнего эксплуатационника получился опытный военпред».

Здесь, в Горьком, Антошину довелось осваивать не только новую специальность, но и новую атомную подводную лодку – второго поколения. Лодка только проектировалась в ЦКБ-112 под руководством В.П. Воробьева. Под проект строились новые цеха, участки, лаборатории и службы, а военная приемка вовсю работала, начиная с согласования рабочих чертежей проектируемой АПЛ. Антошин изучал чертежи ядерной энергетической установки. Вся страна строила лодку. Оборудование, устройства, детали поступали от огромного количества контр-агентов. Входной контроль оборудования и систем осуществлялся на заводе в Горьком на специально созданных стендах. Была разработана и действовала надежная система обеспечения качества – ее позаимствовали на авиационных заводах, приспособив к своим условиям, и она не подводила. Во всех этих процессах участвовали военные представители, которые знали строящуюся лодку досконально. Эдуард Петрович прошел с новой лодкой всю цепочку испытаний. Случалось всякое (и об этом книга рассказывает), но физический пуск реактора на головной АПЛ проекта 670 был осуществлен. Приемный акт на лодку «К-43» был подписан почти 50 лет назад, 5 ноября 1967 года. За эту работу Э.П. Антошин будет удостоен медали «За боевые заслуги».

Потом в его судьбе военпреда будут и другие лодки проектов 670М, 671РТ. Доведется участвовать и в ликвидации ядерно-радиационной аварии на АПЛ «К-320» на заводе «Красное Сормово» в январе 1970 года. Но на всю жизнь он запомнил ту свою первую лодку, заслуги в строительстве которой будут расценены Отечеством как боевые.

С 1974 года Эдуард Петрович жил и работал в Рязани – военным представителем на заводе «Теплоприбор». Рядом была семья. Подрастал сын, не забывали товарищи, дружбу с которыми Эдуард Антошин поддерживал всю жизнь. «К нему тянулись и люди, и птицы», – напишет в своих воспоминаниях о друге капитан 2-го ранга Н.Ф. Мурзин.

Эдуард Петрович серьезно занимался историей флота, публиковал свои статьи, результаты изысканий. Меня, например, удивила и заинтересовала его статья об истории якорей. Ну что, казалось бы, такого – якорь? Оказывается, и у него есть своя история и своя технология производства.

А еще Эдуард Антошин всю свою жизнь писал стихи, отражая в них чувства, размышления, жизненный опыт. Они впервые опубликованы все вместе под одной обложкой. В них отразились чувства, размышления автора, его жизненный опыт. Э. Антошину ведь довелось пережить многое – потерю Россией Крыма, например, и закрытие своей альма-матер в Севастополе. В 1998 году он написал такие стихи:

Часто я мечтаю вечерами

В дальний путь отправиться пешком

В Севастополь, встретиться с друзьями,

Посетить училище – наш дом.

…На Приморском постоять у моря

И послушать, как ворчит прибой,

Выпить чарку с радости, не с горя,

Снова встать в курсантский строй.

…Ах, если б снова в молодость умчаться

Да опять служить – на корабли.

Знать, что снова русский Севастополь

И российский – наш свободный Крым!

Как в воду смотрел Эдуард Петрович, а может, как человек военный и стратегически мыслящий, понимал, что иначе просто быть не может. Книга Эдуарда Антошина «Сами мы дороги выбираем» и об этом тоже.