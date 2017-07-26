15:04 МСК
Среда
26 / 07 / 2017
Выпуск № 134 (5421)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
76

Спортивный курьер

00:01 / Спорт

За чертой призеров

В Дортмунде (Германия) финишировал традиционный шахматный супертурнир Dortmund Sparkassen Chess Meeting, в котором принимали участие восемь международных гроссмейстеров, и среди них – рязанец Дмитрий Андрейкин.

Четыре партии с нашим земляком завершили вничью: в стартовом туре – китаец Ван Юэм, во втором и третьем – соотечественники Владимир Крамник и Владимир Федосеев, в четвертом – немец Матиас Блюбаум. В следующих двух турах рязанец заключил мир с поляком Радославом Войташеком и немецким шахматистом Ливиу-Дитером Нисиняну. На финише Дмитрия Андрейкина победил француз Максим Вашье-Лаграв.

В итоге рязанец поделил пятое – восьмое места с китайцем Ван Юэмом, Матиасом Блюбаумом и Ливиу-Дитером Нисиняну из Германии. Победил в турнире поляк Радослав Войташек.

Сошли с кубковой дистанции

В 1/128 финала Кубка России по футболу «Рязань» в гостях, в Красногорске, проиграла местному «Зоркому» (0:2) и сошла с кубковой дистанции.

 Наша команда выступала в таком составе: Правкин, Елисеев (Барков, 69), Ваганов, Ващенко, Шахназаров, Кулешов (Скляров, 74), Корольков, Маричев, Лабзин (Сентюрин, 81), Сапельников (Зайцев, 43), Мещеряков. До перерыва никому не удалось поразить ворота соперников, во втором тайме отличились хозяева: на 67-й минуте Ираклий Лоща со штрафного послал мяч в верхний угол ворот, а результат с пенальти удвоил Никита Дубчак.

В первом домашнем матче российского первенства ФК «Рязань» 27 июля на стадионе «Спартак» встретится с саратовским «Соколом». Начало поединка – в 18.30.

Дубль Гарника Аваляна

Состоялся очередной этап турнира «Негаснущие звезды». Участники соревнований разыграли «Кубок Анатолия Ильина».

На соревнованиях присутствовала спутница жизни знаменитого бомбардира Татьяна Ивановна, а первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился воспоминаниями о матчах пятидесятых годов прошлого века, когда он выходил на поле с товарищами по игре – тогда сборная СССР была одной из сильнейших в мире.

Рассказывает выступающий за московский «Локомотив» главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян: «В нашей группе «Спартак» нанес поражение динамовцам (2:1), матч «Локомотив» – «Спартак» завершился нулевой ничьей, железнодорожники победили «Динамо» – 4:1 (в этом поединке мне удалось оформить дубль). В итоге «Локомотив» с первого места вышел в главный финал, в котором встретился с ЦСКА, победителем другой группы. Армейцы оказались сильнее – 2:0. В матче за «бронзу» спартаковцы с таким же счетом переиграли торпедовцев.

После всех этапов лидирует «Локомотив», на три очка опережающий спартаковцев. Третьими идут динамовцы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 134 (5421) от 26 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской СДЮСШОР «Олимпиец» чествовали победительниц и призерок зонального первенства России по футболу среди девушек

В Шилове начали работать дворовые школы спортивного мастерства по футбольному фристайлу

Спортивный курьер

К нему тянулись люди и птицы…
Книга о военном моряке – это всегда повод рассказать о российском флоте
Ирина Сизова
По-новому
В рязанской колонии осужденные встретились с родственниками за чаепитием
Собственная информация
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Голос из прошлого
Археологи исследуют границы Переяславля Рязанского
Димитрий Соколов
Общество
Семейные сотки
Депутаты дадут рекомендации правительству области по обеспечению землей многодетных семей
Татьяна Железнова
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Миссия заботы
Качество соцуслуг обсуждалось на расширенном заседании правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Школа без опасности
Все маршруты школьных автобусов должны быть отремонтированы к новому учебному году
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Деньгами поможет банк
Для долгостроя на Касимовском шоссе нашли инвестора
По материалам официального сайта Правительства области
Выборы
Выборы – 2017
Татьяна Железнова
Праздник
На защите наших прав
Сотрудники областного следственного управления отметили профессиональный праздник
Татьяна Клемешева
Власть
Поручения главы региона
На расширенном заседании правительства области Николай Любимов дал руководителям областных министерств ряд поручений
По материалам официального сайта Правительства области
Культура
Хлеб – еда на все времена
Михаил Скрипников
Финансы
В помощь предпринимателям. И не только
Дополнительные источники финансирования предоставит банк
Юрий Евстифеев
Авторская колонка
На ремонт провала
Ирина Сизова
Дата
Главное оружие – Тайна
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы