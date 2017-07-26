Спортивный курьер

За чертой призеров

В Дортмунде (Германия) финишировал традиционный шахматный супертурнир Dortmund Sparkassen Chess Meeting, в котором принимали участие восемь международных гроссмейстеров, и среди них – рязанец Дмитрий Андрейкин.

Четыре партии с нашим земляком завершили вничью: в стартовом туре – китаец Ван Юэм, во втором и третьем – соотечественники Владимир Крамник и Владимир Федосеев, в четвертом – немец Матиас Блюбаум. В следующих двух турах рязанец заключил мир с поляком Радославом Войташеком и немецким шахматистом Ливиу-Дитером Нисиняну. На финише Дмитрия Андрейкина победил француз Максим Вашье-Лаграв.

В итоге рязанец поделил пятое – восьмое места с китайцем Ван Юэмом, Матиасом Блюбаумом и Ливиу-Дитером Нисиняну из Германии. Победил в турнире поляк Радослав Войташек.

Сошли с кубковой дистанции

В 1/128 финала Кубка России по футболу «Рязань» в гостях, в Красногорске, проиграла местному «Зоркому» (0:2) и сошла с кубковой дистанции.

Наша команда выступала в таком составе: Правкин, Елисеев (Барков, 69), Ваганов, Ващенко, Шахназаров, Кулешов (Скляров, 74), Корольков, Маричев, Лабзин (Сентюрин, 81), Сапельников (Зайцев, 43), Мещеряков. До перерыва никому не удалось поразить ворота соперников, во втором тайме отличились хозяева: на 67-й минуте Ираклий Лоща со штрафного послал мяч в верхний угол ворот, а результат с пенальти удвоил Никита Дубчак.

В первом домашнем матче российского первенства ФК «Рязань» 27 июля на стадионе «Спартак» встретится с саратовским «Соколом». Начало поединка – в 18.30.

Дубль Гарника Аваляна

Состоялся очередной этап турнира «Негаснущие звезды». Участники соревнований разыграли «Кубок Анатолия Ильина».

На соревнованиях присутствовала спутница жизни знаменитого бомбардира Татьяна Ивановна, а первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился воспоминаниями о матчах пятидесятых годов прошлого века, когда он выходил на поле с товарищами по игре – тогда сборная СССР была одной из сильнейших в мире.

Рассказывает выступающий за московский «Локомотив» главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян: «В нашей группе «Спартак» нанес поражение динамовцам (2:1), матч «Локомотив» – «Спартак» завершился нулевой ничьей, железнодорожники победили «Динамо» – 4:1 (в этом поединке мне удалось оформить дубль). В итоге «Локомотив» с первого места вышел в главный финал, в котором встретился с ЦСКА, победителем другой группы. Армейцы оказались сильнее – 2:0. В матче за «бронзу» спартаковцы с таким же счетом переиграли торпедовцев.

После всех этапов лидирует «Локомотив», на три очка опережающий спартаковцев. Третьими идут динамовцы.