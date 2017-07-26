В рязанской колонии осужденные встретились с родственниками за чаепитием

День открытых (для родственников) дверей прошел в исправительной колонии №6 УФСИН России по Рязанской области. Гостей встречал начальник колонии Вячеслав Белоусов, сообщила пресс-служба областного УФСИН.

Родные и близкие осужденных посетили храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших», осмотрели цеха производственной зоны и ознакомились с продукцией, выпускаемой в исправительной колонии. После этого состоялась беседа с местными психологами и медиками, а также осмотр отрядов облегченных и обычных условий отбывания наказания. В финале дня открытых дверей осужденные смогли пообщаться с родными за чайным столом, который был накрыт в столовой жилой зоны учреждения.