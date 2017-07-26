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Выпуск № 134 (5421)
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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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Главное оружие – Тайна

00:01 / Дата

Легенды государственной безопасности
О былом. Достижениях. Планах. Только факты
(Продолжение. Нач. в № 133)


Преображенский приказ после воцарения Екатерины I был переименован в Преображенскую канцелярию, а на руинах Тайной канцелярии, ликвидированной Петром II, в 1731 году была создана Канцелярия тайных и розыскных дел, которой вменялось в обязанности вести оперативную разработку и следствие по делам о злоумышлениях против государя и его семьи и против самого государства как такового (дела о «бунте и измене»). Просуществовало это ведомство до 1762 года, пока не было ликвидировано манифестом Петра III. Вместо нее император повелел создать при правительствующем Сенате новую спецслужбу, ведавшую госбезопасностью, – Особую экспедицию.

Для борьбы с иностранными агентами это ведомство ввело и стало эффективно использовать институт осведомителей за рубежом. Через них, «конфидентов», российские спецслужбы получали данные как на шпионов, засланных в Россию, так и на завербованных ими сотрудников из числа российских подданных.

Однако больше всего внимание в работе Тайной экспедиции, конечно же не без распоряжения императора Петра III, уделялось политическим преступлениям, под коими подразумевались «восстания и заговоры против правительства, измена и шпионаж, самозванство, выступления с критикой правительственной политики и действий царя, членов царской семьи или представителей царской администрации, а также деяния, наносящие ущерб престижу царской власти».

Впрочем, это не пошло на пользу: хорошо известно, что в результате государственного переворота в июне 1762 года император был свергнут с трона своей женой. Так на престол взошла Екатерина II.

Следует отметить, что Великая Императрица не испытывала особой любви ни к политической полиции, ни к реформам своего мужа в этой области, но, придя к власти, она быстро осознала пользу и необходимость Особой экспедиции. Этот орган не только не был ликвидирован, но и стал главным центром политического сыска Российской Империи на долгие годы вперед.

На содержание этого ведомства официально выделялось всего 2000 рублей в год, но эти деньги тратились лишь на выплату жалованья немногочисленным сотрудникам. Реальные суммы содержания экспедиции держались в строжайшем секрете, как и все, что было с ней связано. Екатерина всячески старалась вывести службу политического сыска из поля зрения общественности, поэтому основной резиденцией экспедиции даже стала Петропавловская крепость. Помимо этого, Императрица решила внести несколько изменений в организацию сыскного ведомства.

Первым шагом на этом пути стала смена названия – с октября 1762 года Особая экспедиция была переименована в Тайную. Цели обновленного органа сводились к сбору сведений «о всех преступлениях противу правления», аресту злоумышленников и ведению расследований.

Фактическим руководителем политической полиции был Степан Шешковский, действовавший под непосредственным контролем Екатерины II. По мнению историков, в сопоставлении этих имен слышался «резкий, поражающий диссонанс». Если Императрицу считали горячей сторонницей просвещения и гуманизма, то Шешковского называли «палачом» и «великим инквизитором России», а его имя вселяло в современников панический ужас. К примеру, когда Александру Радищеву сообщили, что его дело поручено вести именно Степану Ивановичу, автор «Путешествия из Петербурга в Москву» упал в обморок. Современники писали, что экспедиторы Степана Шешковского знали все, что происходит в столице: не только преступные замыслы или действия, но и даже вольные и неосторожные разговоры.

Среди множества дел, которые довелось вести экспедиторам Тайной канцелярии, были и такие громкие, как восстание Емельяна Пугачева и дело масона – журналиста Николая Новикова, и самозванки княжны Таракановой, а также следствие по делу секретаря Коллегии иностранных дел надворного советника Вальва, обвиненного в шпионаже.

Тайная экспедиция при правительствующем Сенате мало соответствовала обыденным представлениям о ней. Точно так же и Степан Шешковский не был «домашним палачом кроткой Екатерины», о котором ходило столько слухов, сплетен и анекдотов.

Но смерть его в мае 1794 года чрезвычайно ослабила сыскное ведомство, как это водится в России, где начальник – всему голова. Экспедиторы, привыкшие во всем доверять и полагаться именно на своего начальника, несколько растерялись после его ухода из жизни. А уже спустя два года умерла и основательница спецслужбы Екатерина Великая. Тем не менее закат одной эпохи в истории российской политической полиции стал началом другой.

Михаил Фильчак
(Продолжение следует)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 134 (5421) от 26 июля 2017 года
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