Хлеб – еда на все времена

В Рязани прошел фестиваль хлеба. Разнообразную выпечку представили местные предприятия. Самые большие стенды были у муниципальных хлебозаводов, но и небольшие частные пекарни не отставали, представляя свой ассортимент хлебобулочных изделий

Публика могла продегустировать новые сорта хлеба, получить в подарок свежую булочку. Рязанские хлебопеки идут в ногу со временем и стараются предложить потребителю самую разнообразную рецептуру.

Здесь и хлеб из цельнозерновой муки с добавлением семечек тыквы, подсолнуха и кунжута, и караваи с орехами и курагой. Инициатором проведения фестиваля выступило муниципальное предприятие «Хлебозавод №3 города Рязани». В празднике хлеба приняли участие ведущие хлебопекарные предприятия региона: ООО «Жито», МП «Хлебозавод №1 города Рязани», ООО «Томин Хлеб», ООО «Свежий хлеб», ООО «Пищевик», ООО «Добрый хлеб». Фестиваль показал, как реализуется на практике программа развития пищевой промышленности области. Глава региона Николай Любимов неоднократно подчеркивал, что условия для высокоэффективного производства надо создавать во всех сферах, включая сельское хозяйство и переработку. Сегодня в регионе выпекают до 100 тонн хлеба в сутки, обеспечивая более 70% потребностей рязанцев. Определенной сложностью для рязанских предприятий стал ввоз хлеба извне. Как правило, такой продукт активно продают крупные сетевые магазины. Поэтому основная цель организаторов – под­держать местных производителей, нацелить их на выпуск высококачественной конкурентной продукции, с учетом последних разработок ученых и диетологов. Только таким образом можно подойти к созданию продуктов питания нового поколения: низкокалорийных, со сбалансированным составом и функциональными свойствами, с возможностью быстрого приготовления и длительного хранения. Девизом фестиваля выбрали фразу «Честный хлеб – здоровье нации». И это не случайно, ведь рязанский хлеб изготавливается из натурального, экологически чистого сырья, и практически все необходимые ингредиенты выращены в границах региона. Фестиваль проходил в два этапа. В первой его части специалисты обсуждали новые технологии и рецептуры с позиции научного подхода и государственных стандартов. А потом прошла выставка-дегустация хлеба и кондитерских изделий. В ходе фестиваля все гости смогли прослушать лекцию кандидата наук, доцента Рязанского агроуниверситета Елены Аксеновой, посвященную борьбе с «хлебными мифами». В итоге многие для себя открыли, что дрожжевой хлеб гораздо более полезен, чем бездрожжевой, а глютен очень нужен организму, поскольку является ценным растительным белком. Если соблюдать разумную меру, от хлеба нельзя растолстеть, в отличие от заморского фастфуда, который однозначно вреден. Фестиваль хлеба решено проводить каждый год.

Точки зрения

Татьяна Гусева,

депутат Рязанской областной Думы, президент Рязанской торгово-промышленной палаты:

– Раньше хлеб составлял не менее половины от всего крестьянского рациона. Помню, моя бабушка говорила, что хлеб и питает, и лечит. Развитие региона напрямую связано с поддержкой местного производителя, о чем неоднократно заявлял глава региона Николай Любимов. На фестивале хлеба мы увидели, как задачи, поставленные руководителем области, решаются на практике.

Дмитрий ФилиПпов,

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области:

– В регионе выращивается более полутора миллионов тонн зерна. Идет большая работа по повышению его качества. Несмотря на сложные погодные условия, стабильно увеличивается площадь посевов продовольственных сортов пшеницы. Потенциал региона в плане выпуска качественной еды, а особенно хлеба, очень высок. Есть необходимая сырьевая база, включающая мощный растениеводческий агрокомплекс и самую большую в Европе промышленную мельницу, выпускающую муку под брендом «Рязаночка». Сейчас только этим предприятием отгружается 400 000 тонн хлебопекарной муки в год. Планируется довести этот объем до миллиона тонн.

Андрей Стрижевский,

директор МП «Хлебозавод №3» г. Рязани:

– Рязань всегда славилась своим хлебопекарным производством. Хлеб – это тот продукт, который объединяет общество и который никогда не надоедает. В хорошем хлебе, приготовленном по традиционным рецептурам, особенно в темных, ржаных сортах, очень много полезного. Наши предки знали, чем питаться.

Ольга Яковлева,

руководитель ООО «Пищевик» ТМ «Лесок»:

– Ушли в прошлое времена, когда в городе был дефицит хлеба. Теперь каждый день на прилавках появляется множество сортов хлеба, и это только рязанское производство. Потребитель стал разборчивым. Многие, следя за фигурой, внимательно вчитываются в состав продукта, стараются выбирать хлеб с отрубями и из цельнозерновой муки. В деле хлебопечения больше нет мелочей.

Андрей Кашаев,

ректор Рязанского института развития образования:

– У нашего хлеба большое будущее. Сейчас этот продукт снова набирает популярность в связи с тем, что активно создаются условия для развития отрасли. И это прямое продолжение традиции. В былые времена, да и сейчас, когда я еду к родственникам в Москву, они просят меня привезти им рязанского хлеба. Согласитесь, это во многом говорит и о качестве наших пекарен, и о квалификации пекарей. Марку рязанского хлеба хорошо знают за пределами региона, а должны узнать еще шире.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава рязанского региона:

– Необходимо продвигать продукцию рязанских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках. Это позволит развивать высокоэффективное производство, в том числе в сфере сельского хозяйства. Ряд уже подписанных на Петербургском экономическом форуме документов позволит выкладывать товары рязанских «пищевиков» на полки всероссийских торговых сетей, а также в ритейловом центре, который скоро будет строиться.