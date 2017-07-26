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Выпуск № 134 (5421)
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Главная страница / Рязанские новости / 26 июля 2017 года
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В помощь предпринимателям. И не только

00:01 / Финансы
Дополнительные источники финансирования предоставит банк

Состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и банком «ФК «Открытие». Подписи под документом поставили глава региона Николай Любимов и председатель правления банка Евгений Данкевич.

Банк «Финансовая корпорация «Открытие» – седьмой по размеру активов среди банков страны.

Как подчеркнул, отвечая на вопросы присутствовавших на церемонии журналистов, Николай Любимов, сотрудничество правительства и банка предполагает кредитование не только субъектов малого и среднего предпринимательства, но и крупных предприятий. Нехватка доступных финансовых ресурсов – одна из важных проблем современной экономики. По словам главы региона, рязанским бизнесменам нужно помогать получать деньги на свои проекты. Для этой помощи, в частности, и подписано соглашение. Бизнесмены получат дополнительные источники финансирования. Банк «ФК «Открытие» обоснованные решения принимает оперативно.

В решении проблемы обманутых дольщиков, по словам Николая Любимова, тоже примет участие банк «ФК «Открытие».

Кроме того, добавил Николай Викторович, банк «ФК «Открытие» широко известен в стране своими социальными проектами. В регионе надеются, что банк поддержит и рязанские социальные проекты.

Как объяснил журналистам председатель правления «ФК «Открытие» Евгений Данкевич, банк поддерживает такие сферы, как спорт, в том числе и детский, здравоохранение, образование, многие другие. По его мнению, наиболее востребованные проекты рязанцев обязательно найдут поддержку у возглавляемой им финансовой организации.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 134 (5421) от 26 июля 2017 года
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